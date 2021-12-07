Киев, , 02:40 — REGNUM Украинской армии для защиты не нужны американские солдаты, только оружие, заявил 6 ноября министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала CNN.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами. Но нам нужно оружие и тому подобное», — сказал он.

Напомним, в конце ноября 2021 года Резников попросил США и их союзников по НАТО защитить Украину от «возможного вторжения» России. В Вашингтоне, в свою очередь, неоднократно заявляли, что поддерживают территориальную целостность Украины и рассматривают возможность отправки вооружений и военных советников.

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