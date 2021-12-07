Буэнос-Айрес, 7 декабря 2021, 02:28 — REGNUM Ревакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» прошел президент Аргентины Альберто Фернандес. Об этом он написал 6 декабря на своей странице в Twitter.
Кроме того, аргентинский лидер призвал не откладывать вторую прививку тех сограждан, которые еще не завершили основной курс вакцинации.
Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрена для применения в Аргентине.
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