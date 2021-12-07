Буэнос-Айрес, , 02:28 — REGNUM Ревакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» прошел президент Аргентины Альберто Фернандес. Об этом он написал 6 декабря на своей странице в Twitter.

Альберто Фернандес делает прививку «Спутником V» (сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation)

Кроме того, аргентинский лидер призвал не откладывать вторую прививку тех сограждан, которые еще не завершили основной курс вакцинации.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрена для применения в Аргентине.

Читайте ранее в этом сюжете: В Аргентине одобрили российскую вакцину «Спутник Лайт»