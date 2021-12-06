Иерусалим, 7 декабря, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Вспышку птичьего гриппа зафиксировали у индеек на ферме на юге Израиля, сообщает пресс-служба израильского министерства сельского хозяйства.

Птичий грипп

Сообщается, что вспышку заболевания выявили на ферме в деревне Авигдор, чей владелец заявил об аномальной смертности среди индеек. Птиц проверили ветеринары и приняли решение изолировать ферму. Сейчас продолжается наблюдение в других хозяйствах по разведению птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря вспышку птичьего гриппа зафиксировали в трех хозяйствах в Пловдивской и Пазарджикской областях Болгарии. По предварительным данным, на указанных предприятиях содержались свыше 80 тыс. кур. Теперь все поголовье будет уничтожено.