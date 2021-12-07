Киев, , 02:18 — REGNUM Переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не принесут какого-либо прорыва, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я бы не ожидал завтра каких-то прорывов. Я думаю, что завтра каждая страна заявит свои, скажем так, максималистские видения и логику дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация», — заявил он.

Кулеба поделился ожиданиями, что Байден якобы предупредит Россию о возможных последствиях в случае «агрессии» против Украины. При этом, по словам главы украинского МИД, после переговоров лидеров США и России Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Кулеба выразил надежду, что Соединенные Штаты помогут украинской стороне с перевооружением. Тем не менее он признал, что НАТО не будет вмешиваться в случае возможного военного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома США Джо Байденом состоятся в формате телемоста 7 декабря.

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