Сана, 7 декабря, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Заминированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который принадлежал хуситам (йеменское движение «Ансар Аллах»), был сбит в провинции Саада на северо-западе Йемена. Об этом 6 декабря передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на силовые ведомства страны.

Niklas Freidwall Взрыв

Беспилотник был перехвачен в районе ас-Сафра средствами противовоздушной обороны (ПВО) правительственной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету хуситов, которая была направлена на столицу королевства город Эр-Рияд. Некоторые фрагменты ракеты упали на жилые кварталы, но не нанесли материального ущерба.