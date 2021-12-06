Лозанна, Швейцария, 7 декабря, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) уважает право Соединённых Штатов запретить своим официальным лицам участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом 6 декабря сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя комитета.

Pikabu.ru Олимпийские кольца

«Присутствие правительственных чиновников и дипломатов на Олимпиаде — это чисто политическое решение властей конкретной страны. МОК полностью уважает это право, сохраняя политический нейтралитет», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм — 2022. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что запрет касается только официальных лиц, а спортсмены вольны ехать на Игры: дипломатический бойкот ни к чему их не обязывает.