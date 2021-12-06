Пекин, 7 декабря, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Заявление Вашингтона о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине было названо «политической манипуляцией» посольством КНР в США. Об этом 6 декабря сообщил представитель китайской дипмиссии Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС.

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Лю Пэнъюй уточнил, что приглашений на Олимпиаду американским политикам не поступало, а это означает, что так называемый «дипломатический бойкот» Олимпийских игр не имеет под собой основы.

«Такой претенциозный акт — всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии», — пояснил китайский дипломат.

Как уточнил Лю Пэнъюй, приезд или отсутствие американских политиков на спортивном мероприятии никак не скажется на успешном проведении Олимпийских игр в Пекине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Это означает, что на мероприятии не будет присутствовать никто из дипкорпуса США и вообще никого из официальных лиц.