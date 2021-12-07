Москва, 7 декабря 2021, 02:16 — REGNUM В Москве 7 декабря ожидается открытие десяти новых станций метрополитена. В церемонии запуска в режиме видеосвязи примет участие президент России Владимир Путин, сообщает сайт президента России.
Все новые станции расположены на Большой кольцевой линии метрополитена на участке от «Мнёвников» до «Каховской». Семь станций являются пересадочными, с их помощью можно перейти на радиальные ветки подземки и две линии МЦД.
Полностью строительство Большой кольцевой линии, на которой будет 31 станция, планируется завершить в 2022 году.