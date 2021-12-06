Москва, 7 декабря, 2021, 02:16 — ИА Регнум. В Москве 7 декабря ожидается открытие десяти новых станций метрополитена. В церемонии запуска в режиме видеосвязи примет участие президент России Владимир Путин, сообщает сайт президента России.

Пресс-служба правительства Москвы Метро

Все новые станции расположены на Большой кольцевой линии метрополитена на участке от «Мнёвников» до «Каховской». Семь станций являются пересадочными, с их помощью можно перейти на радиальные ветки подземки и две линии МЦД.

Полностью строительство Большой кольцевой линии, на которой будет 31 станция, планируется завершить в 2022 году.