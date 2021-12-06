Алжир, 7 декабря, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Финансовую помощь в размере $100 млн выделили Палестине власти Алжира. Об этом объявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун, 6 декабря сообщило агентство Algeria Press Service (APS).

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Свое заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с палестинским лидером Махмудом Аббасом, который прибыл в североафриканскую республику 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря король Марокко Мохаммед VI заявил, что готов приложить все усилия для того, чтобы Палестина и Израиль вернулись к столу переговоров по мирному урегулированию.