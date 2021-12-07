Североморск, Мурманская область, , 01:45 — REGNUM На Северном флоте (СФ) ВМФ России повторную прививку от новой коронавирусной инфекции получили более 30 тысяч военнослужащих, вакцинация проходит с опережением плана. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

пресс-служба СФ Первыми ревакцинацию прошли представители командования флота, объединений и соединений, экипажи кораблей и подводных лодок, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство и личный состав частей постоянной боеготовности.

По данным военного ведомства, только за последнюю неделю было ревакцинировано более полутора тысяч североморцев. А до 31 декабря на флоте остаётся привить менее семи процентов военнослужащих.

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Отмечается, что специалисты медслужбы СФ считают низкий уровень заболеваемости в их среде наличием сформированного коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») завершили порядка 40% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа.

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