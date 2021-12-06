Вашингтон, 7 декабря, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Сохранение территориальной целостности Украины не было названо в числе ключевых внешнеполитических интересов США пресс-секретарём Белого дома Джен Псаки 7 декабря в ходе регулярного брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В ответ на прямой вопрос, считает ли президент США Джозеф Байден территориальную целостность Украины как отвечающую «жизненно важным интересам США», Псаки ответила уклончиво. Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, так как внешняя политика «содержит намного больше нюансов».

Кроме того, Псаки уточнила, что США рассматривают целостность Украины как отвечающую глобальным интересам глобального сообщества. В то же время она уточнила, что американским интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе, однако в дальнейшие определения пресс-секретарь Белого дома углубляться отказалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Псаки, во время предстоящих переговоров лидеров России и США будет обсуждаться вопрос не только Украины и «действий России».