Любляна, 7 декабря, 2021, 01:23 — ИА Регнум. В Словении требование обязательной вакцинации госслужащих от COVID-19, введение которой с 1 октября временно заблокировал Конституционный суд страны, окончательно признано им противозаконным. Об этом со ссылкой на решение суда 6 декабря сообщает агентство STA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

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Сентябрьская инициатива властей ввести для сотрудников госсектора страны требование обязательной прививки от коронавируса — первой дозы до 1 октября, второй через через месяц — предполагала, что даже работники с отрицательным результатом теста на коронавирус лишались права выхода на работу. Это ограничение затрагивало не только гражданских лиц, но также сотрудников полиции и военных.

После более чем двухмесячного рассмотрения судьи высшей инстанции — Конституционного суда Словении — 6 декабря вынесли постановление о том, что данная инициатива властей нарушает высший закон страны. Для её введения первоначально должны быть внесены изменения в закон об инфекционных заболеваниях.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Словении Янез Янша считает, что необходимость в ужесточении ограничительных мер, которые действуют в республике из-за коронавируса, отсутствует.