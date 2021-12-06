Багдад, 7 декабря, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Шестеро боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в результате авиаудара иракских военных в провинции Анбар на западе Ирака. Об этом 6 декабря сообщил портал SHAFAQ News со ссылкой на силовые органы арабской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Террористов обнаружил самолет-разведчик международной коалиции. К месту атаки также были направлены армейские подразделения, которые должны прочесать местность. Кроме того, военно-воздушные силы Ирака атаковали позиции боевиков в северных провинциях Салах-эд-Дин и Киркук. В результате налетов удалось уничтожить тайник с оружием и снаряжением.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря члены группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на деревню Хадер-Хайджа в Иракском Курдистане, из-за чего погибли как минимум 13 человек, включая мирных жителей и бойцов ополчения.