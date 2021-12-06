Исламабад, 7 декабря, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Двое офицеров пакистанской армии погибли при крушении вертолета в регионе Кашмир, сообщает пресс-служба вооруженных сил Пакистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По предварительным данным, вертолет разбился на леднике, в результате чего погибли оба пилота боевой машины. Пока причина падения вертолета неизвестна. Пока спасатели и военные пытаются добраться до места происшествия, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября вертолет ВВС Парагвая разбился на территории авиабазы. В результате авиапроисшествия погибли не менее трех человек. Еще один получил тяжелые травмы и был госпитализирован в критическом состоянии.