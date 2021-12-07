Найроби, , 00:47 — REGNUM Число погибших в результате падения автобуса в реку на востоке Кении выросло до 32 человек, сообщает Синьхуа.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, спасателям удалось поднять из реки тела еще нескольких человек. В результате этого число погибших выросло до 32 человек. Еще 17 пассажиров автобуса удалось спасти. В кенийских экстренных службах отметили, что продолжат спасательную операцию, чтобы убедиться, что никто из погибших не остался под водой. По предварительным подсчетам, в салоне автобуса находились около 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря автобус с пассажирами, ехавшими на свадьбу пожилой пары, упал в реку Энзиу на востоке Кении. По предварительным данным, водитель автобуса пытался пересечь реку вброд, однако не справился из-за сильного течения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кении 24 человека погибли при падении автобуса в реку