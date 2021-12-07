Москва, , 00:47 — REGNUM Двусторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джозефом Байденом впервые состоятся в формате телемоста. Об этом 6 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Джо Байден и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер выйдет на связь с главой США 7 декабря из своей резиденции в Сочи, куда он направился после своего визита в Индию. Разговор будет проходить по защищённой линии видеосвязи, специально созданной для этой цели при предыдущих администрациях, когда во взаимоотношениях двух государств, по словам Пескова, было «хоть что-то созидательное».

До сих пор линия связи не использовалась по назначению, но её техническая работоспособность поддерживалась всё это время. Для переговоров эта линия связи будет использоваться впервые.

Беседа лидеров США и России станет уже пятой с момента начала президентства Байдена. До сих пор общение было по телефону и один раз состоялась очная двусторонняя встреча в Женеве. Ожидается, что во время телемоста будут затронуты вопросы реализации достигнутых ранее договорённостей. Кроме того, планируется, что лидеры США и России будут говорить о двусторонних делах и актуальных вопросах международной повестки, в том числе о внутриукраинском кризисе, ситуации в Афганистане, Иране, Ливии и, возможно, в Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме уточнили темы для обсуждения на двусторонних переговорах американского и российского лидеров.

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