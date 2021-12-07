Кабул, , 01:07 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 6 декабря в сопровождении временного поверенного в делах при посольстве США в Приштине Николаса Джакоббе посетил беженцев из Афганистана, живущих на территории военной базы США в Косово Bondsteel.

Беженцы Mstyslav Chernov

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил США за тесное сотрудничество по гуманитарным вопросам и назвал афганцев гостями Косово.

В ходе визита лагерь также посетил министр внутренних дел Джеляль Свечля и заместитель премьер-министра по вопросам меньшинств и прав человека Эмилия Реджепи.

Напомним, в Косово приютили несколько сотен беженцев из Афганистана по просьбе США.

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