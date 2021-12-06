Эр-Рияд, 7 декабря, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Баллистическую ракету, которая была запущена хуситами (йеменское движение «Ансар Аллах»), перехватили силы ПВО Саудовской Аравии, 6 декабря передал телеканал Al Arabiya.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Пуск ракеты

Она была направлена на столицу королевства город Эр-Рияд. Часть фрагментов ракеты упала на жилые кварталы, не причинив ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря самолеты военно-воздушных сил Саудовской Аравии нанесли серию ударов по объектам провинции Саада в Йемене. Под ударом попали рынок, а также дома местных жителей на границе между Йеменом и королевством. В результате атаки погиб один человек и еще 12 пострадали.