Приштина, , 01:06 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Косово Вьоса Османи 6 декабря возложили цветы к бюсту американского сенатора и бывшего кандидата на пост президента США Боба Доула, который скончался 5 декабря.

Косово или Хвост виляет собакой ©Иван Шилов

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Косово выразили скорбь в связи со смертью сенатора и выразили гордость за дружбу между косовским народом и американским политиком. С особым чувством подчеркнули, что последний пост Доула в Twitter был посвящен Косово.

Альбин Курти Сенатор Боб Доул внес большой вклад в мир в Европе. Теперь, когда он почил с миром, мы преклоняемся перед его жизнью и трудами. Мы помним и ценим его вклад.

Боб Доул был известен как соперник Билла Клинтона на президентских выборах 1996 года и как активный лоббист интересов косовских албанцев.

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