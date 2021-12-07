Тирана, , 01:06 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1440 человек выявили 172 новых случая заражения коронавирусом, скончались в стране пять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 190. Об этом сообщило вечером 6 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Вечерняя Тирана, Албания, 2019 Из личного архива Екатерины Яцкевич

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 201 902 случая заражения коронавирусом, 192 428 человек излечились, скончался 3115 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6359, из них около половины — 3167 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 145 пациентов. Отмечается стабилизация ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании сделали обязательной вакцинацию работников госадминистрации