Скопье, , 01:07 — REGNUM В Северной Македонии 6 декабря в результате обследования 1299 образцов был выявлен 101 новый носитель коронавируса, 393 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались 13 пациентов с COVID-19, зарегистрировано четыре произошедших ранее летальных исхода.

Горожане, Скопье CharlesFred

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 217 400 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7658, 203 967 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5775.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.

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