Париж, , 00:22 — REGNUM Ограничительные меры против коронавируса будут ужесточены во Франции, заявил французский премьер-министр Франции Жан Кастекс 6 декабря на пресс-конференции.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, с 9 декабря в школах республики усилится масочный режим, а также будут введены ограничения на спортивные занятия в закрытых помещениях. Кроме того, с 10 декабря на четыре недели закроются дискотеки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство образования Франции объявило, что с 29 ноября по 3 декабря в стране из-за COVID-19 были закрыты 4578 классов.

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