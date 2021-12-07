Приштина, , 01:08 — REGNUM Руководящий совет федерации профсоюзов работников здравоохранения Косово 6 декабря выступил с требованием к правительству Косово: закон о заработных платах должен быть принят, в противном случае заработная плата работников системы здравоохранения должна быть увеличена на 50%.

Профсоюз

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в федерации призвали правительство до 15 декабря сформировать переговорную группу и предупредили, что до этого времени с каждым членом профсоюза будет произведена беседа, и после 15 декабря федерация приступит к реализации радикальных мер.

Напомним, ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о необходимости смены руководства профсоюзов, что сочли угрозой профсоюзам.

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