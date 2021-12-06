Женева, Швейцария, , 23:57 — REGNUM Более 100 стран ещё не достигли цели по охвату 40% населения вакцинацией от COVID-19 до конца текущего года, которая была поставлена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил 6 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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«Более 100 стран все ещё не достигли цели в 40%, и более половины из них, в основном страны Африки, рискуют не достичь её к концу года по причине отсутствия доступа к вакцинам», — сказал он в ходе выступления на форуме, посвящённом организации производства вакцин в Африке.

Гебрейесус отметил, что на сегодняшний день более 80% произведённых во всём мире вакцин получили страны G20, тогда как на страны с низкими доходами, большинство из которых составляют страны Африки, приходится лишь 0,6% вакцин.

Глава ВОЗ подчеркнул, что чем дольше в мире будет сохраняться вакцинное неравенство, тем дольше вирус будет иметь возможность распространяться и мутировать.