Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Военные США не считают рискованными действия своего самолёта-разведчика, критически сблизившегося с пассажирским авиалайнером над Чёрным морем, заявил 6 декабря на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, из-за приближения американского воздушного разведчика российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден резко сменить курс.

«Подобного риска не было», — сказал Кирби на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, «проблема была легко решена при помощи здравого смысла и рутинных контактов с диспетчерскими службами».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря один из двух самолетов-разведчиков США, курсировавший над Чёрным морем, хаотично летал через установленные трассы гражданской авиации и критично приблизился к пассажирскому Airbus, летевшему по маршруту Тель-Авив — Москва.

По некоторым данным, между двумя самолётами по высоте было менее 20 метров. Гражданский самолёт был вынужден резко снизиться на 500 метров, чтобы избежать столкновения.

Самолет-шпион США на запросы с земли не отвечал.

Напомним, в случаях маневрирования боевых самолётов ВКС России вблизи воздушных аппаратов ВВС США Пентагон активно обвиняет российских лётчиков в «опасных сближениях» и создании рисков.

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