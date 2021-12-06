Рига, 6 декабря, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Британская рок-группа The Cure, наиболее известная благодаря своему вкладу в развитие британской нью-вейв сцены, анонсировали 44-дневний тур по Великобритании и Европе в следующем году. Об этом группа рассказала в своих социальных сетях.

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Группа начнет свой концертный тур с выступления в Риге, Латвия, 6 октября 2022 года. Турне должно завершится концертом на лондонской арене SSE 11 декабря. Согласно пресс-релизу, поклонникам будет предоставлено 135-минутное шоу с новым альбомом «67 minute», который еще не был анонсирован. Последним альбомом The Cure был «4:13 Dream», вышедший в 2008 году.

https://twitter.com/RobertSmith/status/1467903053588320256

Солист группы Роберт Смит в своем твиттере также пообещал выпустить материал с нового альбома. В составе The Cure для тура будет басист Саймон Гэллап, который еще в августе сказал, что покинул группу «с немного тяжелым сердцем», написав, что он «сыт по горло этим предательством», однако в октябре заявил, что он вновь присоединился к группе.