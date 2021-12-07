7 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 03:02 — REGNUM В понедельник, 6 декабря, администрация президента США Джо Байдена объявила дипломатический бойкот Китаю, заявив, что не отправит официальную делегацию Штатов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Такое решение является крупным геополитическим упущением и способствует усилению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом решение Белого дома не распространяется на спортсменов. Члены сборной США смогут спокойно отправиться на соревнования. В свою очередь Вашингтон ожидает решения союзников относительно участия в Олимпиаде в 2022 году.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Газета явно не хочет обидеть своего хозяина Джеффа Безоса, написав что-нибудь, что может нарушить цепочку поставок Amazon из Китая. Геноцид явно имеет место, но об этом мало сообщается», — пишет Mr Incognito.

«Пришло время «старому другу китайского народа» Леброну Джеймсу выйти и сказать Джо, что он идиот. Уверен, что таким образом он сможет заработать больше денег, чем играя в НБА», — имеет в виду lylo01 американского баскетболиста, которого некоторые осуждают после того, как он извинился перед Китаем.

«Говоря о Китае, кто-нибудь уже выяснил, сколько денег Трамп влил в Китай. Все набросились на Джо Байдена и забыли про того, кто действительно имеет крупные инвестиции в Китае», — негодует Captain Vopfere.

«Если у вас есть зубная щетка, значит вы тоже инвестировали в Китай», — отвечает Sal E Paradise.

«Поведение Китая хуже, чем у России, в отношении агрессивного навязывания своего авторитаризма Тибету, Гонконгу, а вскоре и Тайваню. Когда США введут против КНР такие же карательные санкции, как против РФ?» — интересуется Herald.

«Этого не произойдет, и эти российские санкции — просто шутка», — отвечает Sal E Paradise.

«Глупый. Просто глупо. Мы выигрываем наши битвы влиянием. А не избеганием. Кроме того, если китайцы посадят в тюрьму спортсмена, кто будет заниматься дипломатией?» — злится David Black.

«Бойкоты — это выражение мягкой силы», — отвечает Isaac Hanson.

«Или просто мягкости», — парирует Sal E Paradise.

«Почему бы нам не задерживать дыхание до посинения? Или, может быть, отказаться есть овощи? Тогда уж мы им покажем!» — иронизирует Terminator 2.

«Почему бы не ввести глобальные экономические санкции. Разве это не дипломатическое оружие США?» — спрашивает Herald.

«И еще один момент. Насколько разумным является олимпийский бойкот, когда каждый супермаркет Walmart в США полон вещей, которые почти полностью сделаны в Китае?» — интересуется gregmoun.

Ранее Китай призвал американских политиков прекратить призывы к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, чтобы не навредить двусторонним отношениям США и Китая.

США также были предупреждены о том, что Китай может принять контрмеры в случае необходимости.

«Те, кто призывает к бойкоту, должны остановиться, чтобы не навредить диалогу и сотрудничеству между Китаем и США в важных областях», — заявил Чжао Лицзянь, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая.

Чжао Лицзянь China News Service

«Если США настоят на том, чтобы добровольно придерживаться такого курса, Китай предпримет решительные контрмеры», — добавил Лицзянь во время конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом бойкотировать Игры в Китае стали внутрикитайские разногласия, при этом США «переживают» за уйгуров. Подобную политику проводят и их сателлиты, в том числе Канада.