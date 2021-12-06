Лос-Анджелес, США, , 23:38 — REGNUM Экранизацию бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» (West Side Story) режиссёра Стивена Спилберга запретили в Саудовской Аравии и Кувейте. Об этом 6 декабря сообщает портал The Wrap.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти стран не назвали официальную причину запрета. Издание предположило, что фильм могли не допустить к прокату из-за ЛГБТ-персонажа Энибоди, которого сыграл «небинарный актёр» Айрис Менас. В Саудовской Аравии картину должны были начать показывать 9 декабря 2021 года.

Напомним, в кинопрокат США «Вестсайдская история» выйдет 10 декабря 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что критики по-разному оценили новую киноверсию известного мюзикла.

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