Москва, , 23:34 — REGNUM Об улучшении состояния пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой сообщается 6 декабря в её Instagram.

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На странице певицы сказано, что она уже не нуждается в ИВЛ: «Марина дышит сама, ее состояние стабилизируется с каждым днем, а полученные травмы постепенно заживают».

По прогнозу врачей, пациентка поправится, но до выздоровления ещё далеко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами 18 ноября после пожара в квартире. Состояние её было тяжёлым.

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