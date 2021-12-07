7 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 09:34 — REGNUM На Северном Кавказе 4 декабря стартовал горнолыжный сезон. Для отдыхающих открылись трассы разных уровней сложности.

Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия Александр Погожев © ИА REGNUM

Один из самых популярных горнолыжных курортов «Архыз» в Карачаево-Черкесии запустил работу одновременно на двух склонах — Южном и Северном. Южный склон — для спокойного катания, на Северном склоне из семи маршрутов четыре — с красным уровнем сложности. Самая трудная, черная трасса — протяженностью два километра.

Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия Александр Погожев © ИА REGNUM

Поселок «Романтик» на горнолыжном курорте «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM Рынок на территории горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сервисный центр. Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Снаряжение. Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

На курорте работают сопутствующие сервисы: прокат снаряжения, ремонт оборудования, кафе, аптеки, медпункт, кассы, магазины и сувенирные лавки. Для отдыхающих доступны две длинные трассы среднего, синего уровня сложности — трехкилометровая «Персеида» на Южном склоне и «Кассиопея» длиной четыре километра четыреста метров на Северном. Для новичков есть зеленая трасса «Горизонт», ее протяженность один километр четыреста метров. Всего в этом сезоне на «Архызе» будет доступно 27 километров трасс и восемь канатных дорог.

Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона Александр Погожев © ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона Александр Погожев © ИА REGNUM

Резервуар с водой для оснежения трасс на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Курорт «Архыз» открыт в 2013 году. Он расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, в нескольких километрах от высокогорного села Архыз, в ущелье Кавказских гор на склонах Абиширу-Ахуба. Курорт включает две туристические деревни: «Романтик» и «Лунная поляна». Максимальная высота зоны катания 3170 метров. За эти годы он обрел популярность среди туристов всего мира, которых привлекают не только развитая инфраструктура и горнолыжные трассы, но и виды, которыми славятся места. На курорт приезжают не только отдыхать, но и работать. Медики, спасатели, инструкторы, строители — не полный перечень вакантных мест.

Отдыхающие на Северном склоне горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Турникет на канатную дорогу. Горнолыжный курорт «Архыз»

Канатная дорога, ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM Канатная дорога ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Канатная дорога, ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон Александр Погожев © ИА REGNUM

Падение лыжника. Горнолыжный курорт «Архыз» Александр Погожев © ИА REGNUM

Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон Александр Погожев © ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон Александр Погожев © ИА REGNUM