Александр Погожев, 7 декабря 2021, 09:34 — REGNUM На Северном Кавказе 4 декабря стартовал горнолыжный сезон. Для отдыхающих открылись трассы разных уровней сложности.

Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия
Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия
Александр Погожев © ИА REGNUM

Один из самых популярных горнолыжных курортов «Архыз» в Карачаево-Черкесии запустил работу одновременно на двух склонах — Южном и Северном. Южный склон — для спокойного катания, на Северном склоне из семи маршрутов четыре — с красным уровнем сложности. Самая трудная, черная трасса — протяженностью два километра.

Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия
Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Поселок «Романтик» на горнолыжном курорте «Архыз»
Рынок на территории горнолыжного курорта «Архыз»
Поселок «Романтик» на горнолыжном курорте «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рынок на территории горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сервисный центр. Горнолыжный курорт «Архыз»
Сервисный центр. Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз»
Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз»
Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Снаряжение. Горнолыжный курорт «Архыз»
Снаряжение. Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»
Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»
Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»
Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM

На курорте работают сопутствующие сервисы: прокат снаряжения, ремонт оборудования, кафе, аптеки, медпункт, кассы, магазины и сувенирные лавки. Для отдыхающих доступны две длинные трассы среднего, синего уровня сложности — трехкилометровая «Персеида» на Южном склоне и «Кассиопея» длиной четыре километра четыреста метров на Северном. Для новичков есть зеленая трасса «Горизонт», ее протяженность один километр четыреста метров. Всего в этом сезоне на «Архызе» будет доступно 27 километров трасс и восемь канатных дорог.

Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»
Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона
Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона
Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона
Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона
Александр Погожев © ИА REGNUM
Резервуар с водой для оснежения трасс на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Резервуар с водой для оснежения трасс на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трасса Южного склона на горнолыжном курорте «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Южном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM

Курорт «Архыз» открыт в 2013 году. Он расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, в нескольких километрах от высокогорного села Архыз, в ущелье Кавказских гор на склонах Абиширу-Ахуба. Курорт включает две туристические деревни: «Романтик» и «Лунная поляна». Максимальная высота зоны катания 3170 метров. За эти годы он обрел популярность среди туристов всего мира, которых привлекают не только развитая инфраструктура и горнолыжные трассы, но и виды, которыми славятся места. На курорт приезжают не только отдыхать, но и работать. Медики, спасатели, инструкторы, строители — не полный перечень вакантных мест.

Отдыхающие на Северном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Отдыхающие на Северном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Турникет на канатную дорогу. Горнолыжный курорт «Архыз»
Турникет на канатную дорогу. Горнолыжный курорт «Архыз»
Канатная дорога, ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»
Канатная дорога ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»
Канатная дорога, ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Канатная дорога ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Канатная дорога, ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»
Канатная дорога, ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Северном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Северном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на Северном склоне горнолыжного курорта «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Александр Погожев © ИА REGNUM
Падение лыжника. Горнолыжный курорт «Архыз»
Падение лыжника. Горнолыжный курорт «Архыз»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Александр Погожев © ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Горнолыжный курорт «Архыз». Северный склон
Александр Погожев © ИА REGNUM