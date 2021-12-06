Киев, 6 декабря, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Цитата со страницы @ZelenskyyUa в Twitter Сенатор Пушков высмеял фотографию президентов США и Украины Байдена и Зеленского

Об этом Зеленский сообщил 6 декабря на своей странице в Twitter.

По его словам, он и Блинкен договорились действовать «совместно и скоординированно».

«Согласовали позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику — США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины», — написал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские и европейские СМИ сообщали, что Блинкен и Байден поговорят с украинским президентом как до, так и после переговоров президентов России и США, которые должны пройти 7 декабря.