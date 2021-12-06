Нью-Йорк, США, , 23:30 — REGNUM Американская поп-певица Билли Айлиш поделилась видеоклипом для песни «Male Fantasy» со своего последнего на текущий момент студийного альбома «Happier Than Ever». Клип был снят лично певице, информирует портал NME.

Билли Айлиш Скриншот с YouTube

Айлиш поделилась роликом, в котором она сидит в разных комнатах своего дома, пытаясь пережить расставание с бывшим любовником. Это шестая экранизация из альбома «Happier Than Ever», все из которых сняла сама Айлиш. Ранее были выпущены клипы следующих песен: «Therefore I Am», «Your Power», «Lost Cause», «NDA» и заглавный трек пластинки «Happier Than Ever».

Айлиш отправит альбом, который ранее получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «Альбом года», в мировое турне в 2022 году. Она будет выступать с концертами по всей Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Европе, а также шесть концертов пройдут в Лондоне на концертной площадке O2.

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