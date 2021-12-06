Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Американская поп-певица Билли Айлиш поделилась видеоклипом для песни «Male Fantasy» со своего последнего на текущий момент студийного альбома «Happier Than Ever». Клип был снят лично певице, информирует портал NME.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

Айлиш поделилась роликом, в котором она сидит в разных комнатах своего дома, пытаясь пережить расставание с бывшим любовником. Это шестая экранизация из альбома «Happier Than Ever», все из которых сняла сама Айлиш. Ранее были выпущены клипы следующих песен: «Therefore I Am», «Your Power», «Lost Cause», «NDA» и заглавный трек пластинки «Happier Than Ever».

Айлиш отправит альбом, который ранее получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «Альбом года», в мировое турне в 2022 году. Она будет выступать с концертами по всей Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Европе, а также шесть концертов пройдут в Лондоне на концертной площадке O2.