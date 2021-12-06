Архангельск, , 23:28 — REGNUM Новые российские траулеры являются условно российскими — на 70% их комплектующие иностранные. Об этом ИА REGNUM 6 декабря заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика. Российские только корпус и сборка, все остальное импортное — двигатель финский, немецкий или японский, рыбофабрика норвежская, навигационное и рыбопоисковое оборудование европейское.

Макет траулера-процессора «Марлин» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По его словам, не надо спешить строить российские траулеры с иностранным оборудованием. Необходимо дать возможность российским компаниям начать выпускать аналогичное оборудование.

Председатель Союза колхозов также считает неправильным предложение рыбопромышленной компании Norebo отбирать квоту у рыбаков, которые не хотят строить траулеры на российских верфях.

«Если мы запретим в России иностранные автомобили, наш отечественный автопром рванет вперед, но ведь никому такой глупости в голову не приходит. А про рыболовные суда такое предлагают, и многим эта идея нравится», — заявил рыбопромышленник.