Лос-Анджелес, США, 6 декабря 2021, 23:28 — REGNUM В кинокомиксе «Человек‑муравей и Оса: Квантомания» может появиться суперзлодей М.О.Д.О.К. Об этом 6 декабря сообщает портал MCU Direct со ссылкой на инсайдеров.
Издание не сообщило, какой актёр может сыграть этого персонажа. Портал Comicbook отметил, что вряд ли эту роль исполнит комик Пэттон Освальт, который озвучил М.О.Д.О.Ка в анимационном сериале Hulu. По мнению автора статьи, также маловероятно, что третий фильм Marvel про приключения Человека-муравья как-то будет связан с этим шоу.
Напомним, премьера сериала «М.О.Д.О.К» состоялась на сайте потокового сервиса Hulu 21 мая 2021 года. В комиксах Marvel М.О.Д.О.К (Mobile Organism Designed Only for Killing — «Мобильный организм, созданный только для убийств») — это существо, когда-то бывшее человеком по имени Джордж Тарлтон, которого организация АИМ (Авангардные идеи механизмов) превратила в необычного суперзлодея.
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