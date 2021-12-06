Лос-Анджелес, США, 6 декабря, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В кинокомиксе «Человек‑муравей и Оса: Квантомания» может появиться суперзлодей М.О.Д.О.К. Об этом 6 декабря сообщает портал MCU Direct со ссылкой на инсайдеров.

Цитата из х/ф «Человек-муравей и Оса». Реж. Пейтон Рид. 2018. США Пол Радд и Эванджелин Лилли в главных ролях

Издание не сообщило, какой актёр может сыграть этого персонажа. Портал Comicbook отметил, что вряд ли эту роль исполнит комик Пэттон Освальт, который озвучил М.О.Д.О.Ка в анимационном сериале Hulu. По мнению автора статьи, также маловероятно, что третий фильм Marvel про приключения Человека-муравья как-то будет связан с этим шоу.

Напомним, премьера сериала «М.О.Д.О.К» состоялась на сайте потокового сервиса Hulu 21 мая 2021 года. В комиксах Marvel М.О.Д.О.К (Mobile Organism Designed Only for Killing — «Мобильный организм, созданный только для убийств») — это существо, когда-то бывшее человеком по имени Джордж Тарлтон, которого организация АИМ (Авангардные идеи механизмов) превратила в необычного суперзлодея.