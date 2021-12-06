Архангельск, 6 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Рыбопромышленная компания-гигант Norebo предлагает принимать законы даже без проведения эксперимента, заявил ИА REGNUM председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика.

ИА REGNUM Рыба

Norebo предлагает всю пойманную рыбу сначала взвесить, а потом выпускать из нее продукцию. «Сейчас рыбаки работают наоборот — они сначала делают на судне рыбную продукци, и через переводной коэффициент получают цифру, сколько рыбы было поймано. Сначала вопрос надо изучить, а потом принимать в виде закона», — отметил Заика.

Он считает, что предложения требуют проверки со взвешиванием улова и сравнения с судами, работающими по действующей системе, только тогда можно принимать закон.

По мнению председателя Союза рыболовецких колхозов, Norebo «беспокоится о себе и пытается создать условия под себя, поэтому и предлагает не развитие отрасли и не поддержку инвесторов, а то, как всякими способами убрать из отрасли малые и средние предприятия и забрать их квоты».