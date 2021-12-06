Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин провел совещание с руководством военного ведомства и Вооруженных сил на тему ситуации, складывающейся на границах Украины, сообщил 6 декабря журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Инструктор США на Украине U.S. Army

Он уточнил, что совещание, в котором также принял участие председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, прошло на фоне подготовки к запланированному на 7 декабря разговору президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

«Я могу сказать, что министр председательствовал на встрече, которая состоялась сегодня утром с ключевыми фигурами в министерстве, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов… для обсуждения ситуации на Украине и, конечно, на западе России», — рассказал Кирби.

Напомним, в США продолжают заявлять о подготовке России к «нападению» на Украину и угрожать «санкциями из ада» в случае «российской агрессии».

При этом официальный Киев на протяжении семи лет твердит о том, что уже отражает «российскую агрессию».

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