Лос-Анджелес, США, 6 декабря, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Алек и Хилария Болдуин удалили аккаунты в соцсети Twitter после того, как актёр дал первое интервью после трагедии, произошедшей на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust). Об этом 6 декабря сообщает портал We Got This Covered.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Издание отметило, что супруги сделали это без соответствующего объявления, twitter-аккаунт Алека Болдуина исчез из соцсети вечером 5 декабря 2021 года, а страница его жены — утром 6 декабря. Кроме того, Болдуины также удалили twitter-аккаунт их фонда (Hilaria and Alec Baldwin Foundation).

Ранее Алек Болдуин дал интервью телеканалу ABC, во время которого актёр несколько раз не смог сдержать слёз. Отметим, что многие пользователи соцсети усомнились в словах Болдуина, который заявил, что не нажимал на спусковой крючок, хотя и держал в руках оружие, из которого была убита оператор Галина Хатчинс.