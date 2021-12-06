Сыктывкар, , 23:09 — REGNUM В Сыктывкаре с 6 по 11 декабря закрыли на карантин все спортшколы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Коми, соответствующий подписала министр физической культуры и спорта Республики Коми Наталья Карина.

Соревнования в спортшколе СШОР№15

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По данным ведомства, причиной закрытия учреждений послужил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — только за 4 дня — с 29 ноября по 2 декабря, в столице Коми за медицинской помощью с симптомами заболеваний обратилось 4930 человек, из них 2580 — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, республика Коми по суточному приросту заболевших ковидом вышла на рекордный минимум за последние полтора месяца.