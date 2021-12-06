Архангельск, 6 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. С инвестиционным рыболовным судостроением в России полный провал, считает председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика. Об этом ИА REGNUM заявил 6 декабря, комментируя предложения компании Norebo о выделении квот на добычу рыбы только компаниям, строящим траулеры на российских верфях.

Иван Шилов ИА REGNUM Траулер

По его мнению, отбирать квоту у компании, которая не хочет строить в России суда, неправильно.

«Если мы запретим в России иностранные автомобили, наш отечественный автопром рванет вперед, но ведь никому такой глупости в голову не приходит. А по рыболовным судам многим эта идея нравится», — иронизирует председатель Союза рыболовецких колхозов.

По его словам, предложение Norebo списывать рыболовецкие суда через 15 лет также неправильное.

«Я абсолютно согласен, что к старым судам надо увеличивать требования. Но запрещать промысел находящимся в хорошем техническом состоянии судам потому, что им 15 лет, неверно. Зачем их списывать?» — добавил Андрей Заика.