Ижевск, 6 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Власти Удмуртии поменяли условия приватизации находящегося в собственности республики АО «Удмуртское автодорожное предприятие». Акции выставят на торги посредством публичного предложения. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Ярославом Семёновым, опубликован на портале правительства республики.

На продажу

На продажу на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» будут выставлены 3,183 млн акций предприятия номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Начальная цена пакета составляет 3,327 млрд рублей.

При этом шаг понижения цены установлен в размере 332,793 млн рублей, величина повышения начальной цены — 166,396 млн рублей.

Цена отсечения, то есть минимальная стоимость, по которой может быть продан полный пакет акций, составляет половину от начальной цены — 1,663 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года приватизацию крупнейшего дорожного предприятия республики одобрили депутаты Госсовета Удмуртии. По предложению правительства, компанию нужно приватизировать, поскольку необходимо провести техническое перевооружение и покрыть дефицит бюджета республики.

В том же месяце было подписано постановление правительства Удмуртии о приватизации 100%-ного пакета акций «Удмуртавтодора».

Аукционы по продаже акций компании уже проводились дважды в 2021 году. В обоих случаях аукционы были признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников.

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