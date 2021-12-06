Соединённые Штаты Америки, , 23:00 — REGNUM Альбом «Sour» американской поп-исполнительницы Оливии Родриго, номинированный на премию «Грэмми» в категории «Альбом года», был обновлен в описании награды. В ней больше не упоминается упоминаются Тейлор Свифт, Джек Антонофф и St. Vincent в качестве авторов песен.

Тейлор Свифт Eva Rinaldi

В минувшие выходные была обновлена еще одна номинация на «Грэмми»: Тейлор Свифт, Джек Антонофф и St. Vincent были исключены в качестве соавторов песен дебютного альбома Родриго «Sour». Свифт, Антонофф и St. Vincent, чье настоящее имя Энни Кларк, не принимали активного участия в создании альбом «Sour», однако были выделены на одном из синглов альбома «deja vu».

Согласно Billboard, заявление Академии звукозаписи сообщило: «В процессе подачи заявки Академия звукозаписи получила имена авторов трека «deja vu» от лейбла. На прошлой неделе мы получили правильные упоминания авторов от лейбла, которые признают Энни Кларк, Джека Антоноффа и Тейлор Свифт авторами «deja vu», так как в нем используются фрагментами из их музыки. В соответствии с текущими рекомендациями «Грэмми», как авторы интерполированного трека, Кларк, Антонофф и Свифт не являются номинантами в категории «Альбом года» для «Sour». Тем не менее Антонофф и Свифт номинированы в категории за альбом Свифт «evermore», который также присутствует в этой категории».