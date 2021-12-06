Ульяновск, 23 апреля, 2020, 07:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области стал известен первый обладатель премии имени Ленина, размер которой составляет 1 млн рублей. Лауреатом стал коллектив конструкторского бюро приборостроения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Результаты были подведены 22 апреля, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, малой родиной которого является Ульяновск (Симбирск). Размер премии составляет 1 млн рублей.

Всего было представлено 15 проектов. По итогам рейтингового голосования наибольшее число баллов набрало Ульяновское конструкторское бюро приборостроения за разработку новейших приборов в сфере гражданской авиации. В числе заслуг — создание алгоритмов расчета пространственного положения летательных аппаратов и процедур калибровки модулей измерения пространственного положения. Они входят в состав серийно изготавливаемых интегрированных систем резервных приборов и применяются на таких объектах, «Ансат», Ту-204СМ, Ми-171А2, Ка-226, МиГ-29, МС-21, Ил‑114.

Премия имени Владимира Ленина учреждена указом губернатора Сергея Морозова в 2019 году и будет присуждаться раз в пять лет. На неё могут претендовать как трудовые коллективы, так и один человек «за выдающийся вклад», способствующий «прорывному социально-экономическому развитию региона». Власти заявляют, что региональная награда станет важным элементом популяризации достижений области и талантливых земляков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области организованы памятные мероприятия в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Первоначально планировалось провести в апреле несколько сотен памятных мероприятий, но с учётом эпидемиологической ситуации их пришлось сократить, а часть перевести в онлайн-режим. Ленинский мемориал открыл онлайн-марафон «Симбирские жемчужины», на сайте драматического театра был показан спектакль «Семья Ульяновых», также открыта виртуальная архивная выставка «Семья Ульяновых в Симбирске».