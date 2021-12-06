Лондон, 6 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть в понедельник, 6 декабря, выросли более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

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По состоянию на 22:37 мск нефть стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,21% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $73,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 5,45% — до $69,87 за баррель.