7 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter установление новой правительственной политики по борьбе с наркозависимостью в стране и помощи наркоманам в реабилитации.

Джейн Спай, , 10:17 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил новый правительственный план по борьбе с распространением наркотиков и оказанию помощи наркозависимым. Как заявили в правительстве, помощь будет оказана 300 тысячам наркоманов, на которых лежит ответственность за половину мелких преступлений. Также в некоторых случаях за постоянное употребление наркотиков можно будет потерять свой паспорт или водительское удостоверение.

Пабло Пикассо. Безумец. 1904

«Что мы делаем, мы усиливаем кампанию по борьбе с местными преступными группировками, которые молятся на наркоманов. Нужно вкладываться в реабилитацию. 300 тысяч человек, их жизни превращены в хаос, их нужно заставить отказаться от наркотиков, их нужно направлять в реабилитационные клиники. Но нужно и жестко обрушиться на гангстеров, которые превращают жизнь людей в ад. Мы хотим, чтобы все росли на безопасных улицах, мы хотим, чтобы у всех было право на безопасное сообщество. Нужно делать две вещи сразу», — сказал премьер-министр.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выступая, Джонсон был одет в полицейскую форму, многие пользователи не поняли, зачем премьеру эти игры в переодевание.

«Почему наш премьер-министр косплеит под полицию?» — спросил @Tam_Sailor.

«Борис Джонсон переоделся в полицию! Я теперь тут всевластный! Я тут закон!» — посмеялся @goch_draig.

Некоторые пользователи поинтересовались, предусмотрена ли для Джонсона какая-либо ответственность за его «игры в переодевание», потому что законом запрещено использовать полицейскую форму не по назначению и без уважения.

«Разве нет такого преступления по типу использования полицейской формы с дурной славой? Если так, то обсуждаемый персонаж нарушает правила на нескольких уровнях!» — отметил @blademanphil.

В комментариях не все оценили выступление в полицейской форме, написав, что они Джонсона не взяли бы и в сериал полицейского играть.

«Спасибо за отправку прослушивания в следующие серии «По долгу службы», но нам нужен персонаж хотя бы с одним искупляющим моральным принципом и исполнением, которое сеет каплю сомнения в том, что он не такой уж и кривой», — ответил @jed_mercurio.

Часть пользователей написала, что премьер-министр не знает, о чем говорит, потому что наркомана насильно не вылечить, это должно быть его желание. Некоторые пользователи видят в этом главную причину провала правительственного плана.

«Нельзя заставить кого-либо силой отказаться от наркотиков. Можно предложить им помощь, но это зависит от человека, от того, поверит ли он в свое будущее без наркотиков. Нельзя реабилитировать наркоманов. Можно предложить им реабилитацию», — прокомментировала @annieonherbike.

Наркомания Pixabay.com

«Я советник для зависимых от алкоголя и наркотиков. Реабилитация работает только тогда, когда человек работает и сокращает уровень употребления до такого, которым будет гарантировано финансирования реабилитации. Я начинаю с двенадцатью, заканчиваю с тремя», — рассказал @IDiedInHell.

Ряд комментаторов поинтересовался, где именно наркозависимые будут получать обещанную помощь, потому что пообещать можно все, что угодно, а потом бросить их в тюрьму или психбольницу.

«А где именно им будет оказываться обещанная помощь и реабилитация? Большинство зависимых сейчас отправляют в психическую больницу вместо реабилитационного центра. Получить помощь пациентам с другими психическими заболеваниями становится практически невозможным, кошмарным, из-за отсутствия мест», — отметил @Jay 89 .

Среди пользователей есть те, кто считает, что правительство ищет причину совершения мелких преступлений не там. По их мнению, нужно выяснить, в первую очередь, почему наркоманы идут и покупают наркотики, и узнав ответ на этот вопрос, идти исправлять проблему там.

«Нет, нужно смотреть в корень проблемы, почему они начинают употреблять», — написал @Beezum.

Некоторых пользователей смутило время начала борьбы с наркотической зависимостью и преступными группировками. С одной стороны, это может быть связано с контрабандистами и миграционным кризисом, с другой, выглядит так, будто население вновь хотят отвлечь от чего-то важного.

Читайте подробнее: «Посмотрите на себя»: мигранты стали политическими пешками Евросоюза

«Почему сейчас? Почему не раньше? Или это касается ограничений будущего ущерба? Сейчас что-то должно выйти про прошлогоднюю вечеринку? Или его жена пишет мемуар? Не важно, насколько план хороший, доля сомнения всегда есть», — отметил @PaulPJB.

Читайте подробнее: «Одно правило для народа, другое для элиты» — неудачная шутка Джонсона

Часть комментаторов уверена, что стоит брать пример со стран, где с наркотиками нет проблем и легализовать их.

«Объясните, где такая стратегия когда-либо работала? Он предлагает неправильные решения, которые работают в его политическую пользу, но по факту не находит путь решения проблемы. Единственный способ остановить преступников — легализовать и установить контроль за распространением», — считает @petesaardvark.

Касательно отобрания документов за употребление наркотиков, в комментариях предложили раскрыть правду и забрать паспорта у половины депутатов и министров.

Классовое общество. Америкканская карикатура. 1911

«Если они будут отбирать паспорта у людей, употребляющих наркотики, то это коснется как минимум половины кабинета министров на ближайшее будущее», — прокомментировал @lorrainecri1954.

«Примените правило к членам парламента, которые на кокаине сидят», — попросил @MikeSmith04.

«К Даунинг-стрит применяться будет?» — спросил @pickles44.