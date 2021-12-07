7 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:03 — REGNUM В эти выходные в США за 24 часа в долине Рио-Гранде полиция зарегистрировала 2284 нелегальных иммигранта. С 1 октября в район прибыли 101 808 нелегалов, что на 163% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом известно о более 9500 случаев побегов. Издание Fox News привело цифры на фоне того, как США с трудом справляются с наплывом мигрантов, а администрация президента США Джо Байдена решила восстановить пограничную политику экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Аналогичные цифры появлялись в ноябре, когда по меньшей мере 262 мигранта прорвались мимо перегруженных пограничников в упомянутом секторе.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей статьей Fox News.

«Уже пора выстроить на границе отряды гражданского ополчения для защиты нашего национального суверенитета? Очевидно, что правительство, которое мы наняли для выполнения этой работы, только поощряет нелегальную иммиграцию», — указывает boa688.

«5 миллиардов на охрану границ — это слишком дорого, а 1,5 триллиона долларов на «бесплатное» здравоохранение для нелегалов — нет», — пишет voting4trump2024, имея в виду то, что администрация Байдена отказалась достраивать стену на южной границе США по проекту Трампа, заявив, что ее цена слишком высока.

Граница США и Мексики Army.mil

«За время пребывания Байдена на посту президента, по оценкам, от 400 000 до 500 000 нелегальных иммигрантов пробрались через южную границу, не будучи задержанными. Вполне логично, что очень большой процент этих нелегалов будут составлять преступные элементы. Америка будет сожалеть об этом вновь появившемся преступном элементе еще много лет», — предупреждает SuperGadflys.

«Нелегалы пересекают нашу границу в рекордных количествах, а администрация Байдена приветствует их в США с чемоданом, полным денег, хорошим местом для проживания и отсутствием требования о вакцинации от ковида. Между тем тех из нас, кто живет здесь, угнетает авторитарный режим, ответственный за безудержную инфляцию, нехватку основных товаров и услуг, а также мандаты на ковид, которые стоят людям работы и средств к существованию. Байден — самый неамериканский президент в истории президентов!» — восклицает NutsAnyone?.

«Только подумайте, прошло меньше года, а это уже происходит. Представьте себе еще три года вторжений с южной границы», — комментирует crockyrrocky.

«Посмотрим на пограничный кризис в перспективе: 2 миллиона нелегальных иммигрантов (включая беглецов) пересекли нашу южную границу в этом году. Совокупное население Портленда, Бостона и Балтимора = 1 913 855 человек. За год в США пришло больше мигрантов, чем жителей трех крупнейших городов», — негодует LuvLeos.

Проблемы миграции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это сделано специально, сейчас Белый дом попытается сделать их гражданами и превратить их в вечных избирателей-демократов, которые будут голосовать за «Д» еще долго после того, как демократы превратят это место в пепельницу», — отвечает deaconderek020.

«Как пройти 3000 миль через всю Мексику без еды и поддержки и появиться на нашей границе со 100 фунтами лишнего веса в рубашке Байдена?» — задает риторический вопрос voting4trump2024.

«Крупные деньги наряду с коррумпированными политиками помогают организовать все это», — отвечает 24reasons.

Ранее администрация президента США Джо Байдена достигла соглашения с правительством Мексики о восстановлении пограничной политики времен экс-президента Дональда Трампа. Политика направлена на то, чтобы мигранты из Мексики оставались на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело.

При этом совершеннолетним мигрантам в рамках программы будет предложено пройти вакцинацию от COVID-19 — нововведение, отсутствовавшее при Трaмпе. Прививки не будут обязательны и не ясно, каким будет процесс вакцинации для мексиканцев.

Напомним, что политика, неофициально известная как «остаться в Мексике», была приостановлена с приходом президента Джо Байдена и официально прекращена несколько месяцев спустя. Однако в августе федеральный судья в Техасе заявил, что Вашингтон нарушил закон об административной процедуре, когда сворачивал программу, и приказал возобновить ее.