Париж, , 22:58 — REGNUM Во Франции с 10 декабря будут закрыты дискотеки, объявил 6 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такие меры будут предприняты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По его словам, в настоящее время не рассматривается вариант введения локдауна или комендантского часа, но какие-то меры надо предпринять.

Кроме того, Кастекс отметил, что с 15 декабря в стране начнется вакцинация детей возрастом от пяти до 11 лет.

Такие меры предпринимаются на фоне 25 случаев заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон», выявленных на территории Франции.

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