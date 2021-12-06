Сан-Франциско, США, , 22:56 — REGNUM В сеть выложили трейлер будущей многопользовательской игры игры Star Wars: Hunters с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 6 декабря на YouTube-канале Zynga Star Wars.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Релиз игры состоится на портативной консоли Nintendo Switch и мобильных устройствах под управлением Android и iOS в 2022 году. Разработчики показали в новом видео персонажей Star Wars: Hunters, их уникальные стили боя и способности.

Для справки: Star Wars: Hunters выполнена в жанре «соревновательной боевой арены», игра, действие которой происходит во вселенной «Звёздные войны» предложит геймерам участвовать в боях в формате четыре 4 на 4. Реализацией проекта занимаются студии Zynga и NaturalMotion.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинская актриса сыграет в сериале об Асоке Тано