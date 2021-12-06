Сан-Франциско, США, 6 декабря 2021, 22:56 — REGNUM В сеть выложили трейлер будущей многопользовательской игры игры Star Wars: Hunters с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 6 декабря на YouTube-канале Zynga Star Wars.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США
Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Релиз игры состоится на портативной консоли Nintendo Switch и мобильных устройствах под управлением Android и iOS в 2022 году. Разработчики показали в новом видео персонажей Star Wars: Hunters, их уникальные стили боя и способности.

Для справки: Star Wars: Hunters выполнена в жанре «соревновательной боевой арены», игра, действие которой происходит во вселенной «Звёздные войны» предложит геймерам участвовать в боях в формате четыре 4 на 4. Реализацией проекта занимаются студии Zynga и NaturalMotion.

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